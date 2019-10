Dilipak'tan 'Barış Pınarı' yorumu: Kazanmak istiyorsak önce 'içimizdeki beyinsizlerden' yakamızı kurtarmamız gerek

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na değindi.

"Bu tür bir mücadele sadece güç ve silahla kazanılmaz. Onlar mutlaka gerekli. Sadece akılla da kazanılmaz. Haklı olacaksınız. Niyetiniz halis olacak" diyen Dilipak, "Onun için bizim geleneğimizde, böyle bir iş için ayağa kalkıldığında, önce tevbe istiğfar edilir. Kul hakkı kalmasın diye helalleşilir. Sonra Allah’ın yardımı için dua edilir" ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:

"Sakın ola öfkemize yenilmeyelim. Düşmanı yenebilirsiniz, ama nefsinize, öfkenize yenilirseniz kendinize yazık edersiniz. Her zaman ve her şart altında merhametimiz gazabımıza, sevgimiz nefretimize galip gelmeli. Her şeyin bir fıkhı var, bu işin de öyle. “Eman” dileyene kılıç kalkmaz. Teslim aldıklarınıza insan gibi davranacağız, ki bizi öldürmeye gelenler, bizde dirilsinler. Bizler insan bedenlerini cehenneme odun olarak atan zebaniler değiliz, onları cehennem ateşinden kurtarmaya çalışan kurtuluş erleriyiz. Zaferimizin saygınlığı ve büyüklüğü dökülen kanın çokluğu ile değil, azlığı ile ölçülür bizim geleneğimizde."

Dilipak ayrıca, yazısında savaşı kazanmak için 'önce içimizdeki beyinsizlerden yakamaızı kurtarmamız gerek' dedi ve şu ifadelere yer verdi: