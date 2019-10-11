İzmir'de 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımlarına 11 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı hakkında paylaşımlar yapan ve 'terör propagandası yaptıkları' iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
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İzmir merkez ile Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde belirlenen 18 adrese düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgüt propagandası amaçlı kullanılan malzemeler ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.
Öte yandan, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
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