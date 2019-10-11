Tanrıkulu'ndan Metiner'e: Benimle ilgili alçakça yalan ve iftiralı konuşmuşsun, şimdilik sana bu fotoğraf yeter

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dün kendisi için canlı yayında "İnşallah sarhoş değildir" diyen eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'e tepki gösterdi ve Twitter hesabında bir fotoğraf paylaştı.

CNN Türk'te dün Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, canlı yayına bağlanması beklenen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu için "İnşallah sarhoş değildir" ifadesini kullandı.

Yayından çıkıldığını zanneden Metiner’e, programın bir diğer konuğu CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol “Sus sus” diyerek işaret yaptı.

METİNER ÖZÜR DİLEDİ

Reklam dönüşü yaptığı hatanın farkına varan Metiner, Sezgin Tanrıkulu ile aralarında uzun yıllara dayanan bir dostluk olduğunu belirterek, canlı yayında olduğunu fark etmeden şaka yapmak istediğini söyledi.

Metiner hem kamuoyundan hem de Sezgin Tanrıkulu’ndan bu sözleri için özür diledi.

TANRIKULU'NDAN FOTOĞRAFLI YANIT

Tanrıkulu sosyal medya hesabı Twitter'dan "Mehmet Metiner benimle ilgili alçakça yalan ve iftiralı konuşmuşsun. Şimdilik sana bu fotoğraf yeter" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Mehmet Metiner benimle ilgili alçakça yalan ve iftiralı konuşmuşsun.

Şimdilik sana bu fotoğraf yeter. @cnnturk @MetinerBasin #GeceGörüşü pic.twitter.com/Z507R9dmDz — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) October 10, 2019

​