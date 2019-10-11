Sıla, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle konserlerini iptal etti: Sahnede olacak gücü kendimde bulamıyorum

Şarkıcı Sıla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, kişisel Instagram hesabında cuma ve cumartesi akşamı vereceği konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal kararına gerekçe olarak, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı gösteren Gençoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşamüstünden beri büyük bir üzüntü, huzursuzluk ve kaygıyla takip ediyorum, ediyoruz olanları. Vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebek, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, cuma ve cumartesi akşamları olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü kendimde bulamıyorum."