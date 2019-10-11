Sıla, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle konserlerini iptal etti: Sahnede olacak gücü kendimde bulamıyorum

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, kişisel Instagram hesabında cuma ve cumartesi akşamı vereceği konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
"Dün akşamüstünden beri büyük bir üzüntü, huzursuzluk ve kaygıyla takip ediyorum, ediyoruz olanları. Vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebek, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, cuma ve cumartesi akşamları olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü kendimde bulamıyorum."
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)