'Reina'nın sahipleri Halikarnas Diskosu'nun arazisini alacak' iddiası

Eğlence sektörüne 38 yıl hizmet veren, dünyanın birçok tanınmış ismini ağırlayan ve önceki yıl yıkılan Halikarnas Disko’nun arazisi satışa çıkarıldı.

Fiyatı 35 milyon dolar olarak belirlenen Aktaş ve Gölcüklü ailelerine ait arazi ile Reina’nın sahiplerinin ilgilendiği iddia edildi.

Yeni Asır gazetesinden Adem Ülker'in haberine göre Bodrum denilince akla ilk gelen eğlence mekanlarından 5 bin kişi kapasiteli Halikarnas Disko’nun Bodrum Kumbahçe’deki yaklaşık 3 bin metrekarelik arazisine müşteri bekleniyor.

Dünyaca tanınan isimlerin de uğrak yerlerinden olan, Mick Jagger, Bette Midler, Dustin Hoffman, Prenses Caroline, Prenses Margaret, Lady Sarah Armstrong, Sting, Phil Collins, Michael Caine, Ahmet Ertegün, Blues Brothers, Pamela Anderson ve Kid Rock gibi isimleri ağırlayan Halikarnas, mal sahipleri ile yaşanan anlaşmazlık sonucu işletmeci Süleyman Demir tarafından 2 yıl önce boşaltılarak yıkılmıştı.

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Aktaş ve Gölcüklü ailelerine mensup 7 hissedarı bulunan denize sıfır arazinin Bodrum’da otel açmaya hazırlanan Tay Grup ile kapanan Reina’nın işletmecilerinin ilgilendiği öne sürüldü. Aktaş ve Gölcüklü ailelerine yakın emlak danışmanından alınan bilgiye göre ise araziye şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi. Bodrumlu emlakçılar, 2 bin 700 metrekare olan arazinin 150 milyon lira edeceğini, bunun da yaklaşık 25 milyon dolar edebileceğini söyledi.