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13:49 11 Ekim 2019
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    İmamoğlu'ndan yeni atama: CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur oldu

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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun onayıyla, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği’ne Cem Mansur atandı. Mansur, 2019-2020 konser sezonu açılışında görevi Aslan Özdemir’den devraldı.

    Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da organize edilen ve dün başlayan C40 Kentleri Belediye Başkanları Zirvesinin (C40 World Mayors Summit) açılışı, basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıya, İmamoğlu'nun yanı sıra Boston Belediye Başkanı Marty Walsh, New Orleans Belediye Başkanı La Toya Centrell, Varşova Belediye Başkanı Rafal Tzaskowski de katıldı. Toplantının moderatörlüğünü de C40 Elçisi ve Kuzey Amerika Bölge Direktörü David Miller katıldı.
    © AA / Davut Çolak
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği’ne Cem Mansur’un atanmasını onayladı. Mansur, 2019-2020 konser sezonu açılışında görevi Aslan Özdemir’den devraldı.

    CEM MANSUR KİMDİR?

    Şef Cem Mansur, müzik eğitimini Londra'da City University, Ricordi Şeflik Ödülü’nü aldığı Guildhall School of Music and Drama, ve daha sonra Leonard Bernstein'ın öğrencisi olduğu Los Angeles Filarmoni Enstitüsü'nde aldı.

    1981-89 arası İstanbul Devlet Operası şefliğini yapan Mansur, Londra'da English Chamber Orchestra'yla başarılı bir çıkış yaptığı 1985 yılından sonra çalışmalarını yurtdışında yoğunlaştırdı. Hollanda, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Almanya, İsveç, İspanya, Meksika, İsrail, Finlandiya, Hırvatistan, Arnavutluk, Güney Afrika ve Rusya'da orkestra ve opera kuruluşlarıyla konuk şef olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı, 1989-97 arasında Oxford Şehir Orkestrası Birinci Şefliği'ni yaptı.

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    Barok çağdan günümüze kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan repertuarında alışılmamış ve unutulmuş eserlere de yer veren Mansur, 1986 yılında Londra'da, Elgar'ın bitmemiş operası 'The Spanish Lady'nin ilk seslendirilişini ve 2000 yılında City Of London Festival'de Offenbach'ın 126 yıldır duyulmayan operası 'Whittington'u yönetti.

    Mansur ayrıca, Türkiye/Ermenistan ve Türk/Yunan Gençlik Orkestraları şefi ve İngiltere’nin en eski ikinci korosu İpswich Choral Society’nin fahri başkanlığını da yürütüyor.

    Etiketler:
    Atama, açıklama, Ekrem İmamoğlu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), Cem Mansur
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