Ahmet Hakan: İmamoğlu suçlamalarla kafa buluyor, 'Yapacağız bu işleri, tabii tatile gitmezsek' falan diye espri yapıyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen suçlamalarla kafa bulmayı sevdiğini ve espri olarak “Yapacağız bu işleri, tabii tatile gitmezsek” gibi ifadeler kullandığını aktardı.

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Savaşa hayır demek nasıl anlam kazanır?" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair izlenimlerini de okurlarına aktardı.

"Sanki Marlon Brando babanın, Godfather filminde 'Ailesiyle vakit geçirmeyen adam, gerçek bir adam değildir' sözünü işitmiş gibi. Ailesine acayip önem veriyor" diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Günde 10 bin adım atmaya pek hevesli ama işlerinin yoğunluğu nedeniyle atamıyor.

Yüz günlük sürecini şöyle özetlemek mümkün: Yapı kurma, ekip oluşturma, tanıma, araştırma, inceleme, envanter çıkarma, plan yapma...

'SABAH KAHVESİNİN ARDINDAN MUTLAKA YEŞİL ÇAY İÇİYOR'

Sabah kahvesinin ardından mutlaka yeşil çay içiyor.

Maruz kaldığı haksızlıkları, 'Aman da ne büyük haksızlıklara maruz kalıyorum ben' diye mübalağayla karşılamıyor... 'Bu işin doğasında bu var' anlayışıyla karşılıyor gibi.

Günde 5-6 saat uykuyla idare ediyor. Ancak ayda bir sefer olsun uzun, upuzun bir uykuya ihtiyaç duyuyor.

Kendisine yönelik suçlamalarla kafa bulmayı seviyor... Mesela 'Yapacağız bu işleri, tabii tatile gitmezsek' falan diye espri yapıyor.

“İstanbul’a odaklanamıyor, gözü daha yükseklerde” falan deniliyor ya... Hayır, hayır! Tamamen İstanbul’a odaklanmış gözüküyor."