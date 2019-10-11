Kayıt
13:49 11 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    YÖK

    Üniversiteye girişte 3 bölümün 'başarı sırası' değişti

    © AA / Arşiv
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol

    YÖK Başkanı Saraç, YKS sonuçlarına göre hukuk fakültelerine giriş için 190 bin olan başarı sırası şartının 125 bin olarak güncellendiğini, eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine de ilk kez başarı sırası sınırlaması getirdiklerini açıkladı.

    YÖK- Üniversite
    © AA /
    YÖK üniversiteleri uyardı: Bilimsel dergi çıkaran bazı şirketler, oto yıkamacılık gibi alanlarda faaliyet gösteriyormuş
    YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulu'nda gelecek yıl yapılacak YKS'den itibaren uygulanmak üzere üniversitelerin bazı bölümlerine girişte başarı sırası sınırlaması getirdiklerini bildirdi.

    Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez, meslek icra yetkisi veren bazı üniversite programlarına başarı sırası şartı getirdiklerini anımsatan Saraç, bu uygulamanın toplumun neredeyse bütün kesimlerince takdir gördüğünü ve benimsendiğini vurguladı.

    Başarı sınırlamasını ilk olarak tıp ve hukuk bölümleri için getirdiklerini hatırlatan Saraç, daha sonra mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programları için de bu uygulamayı hayata geçirdiklerini anlattı.

    11. Kalkınma Planı'nda "meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulamasının genişletilmesi" hedefinin yer aldığına işaret eden Saraç, bu uygulamanın Kalkınma Planı'nda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Saraç, bu hedefin hayata geçirilmesinde başarı sırası şartı getirilen mevcut programların gözden geçirilerek iyileştirilmesinin birinci, bu uygulamanın başka alanlara yayılmasının da ikinci husus olduğunu belirtti.

    HUKUK FAKÜLTESİ BAŞARI SIRASI

    Üniversite
    © AA /
    YÖK üniversitelere karne verecek
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı reformuna ilişkin değerlendirmelerinde "hukuk fakültelerindeki eğitimin ne denli önemli olduğunu, bunun için birtakım düzenlemeler yapılması gerektiğini ve başarı sırası şartının da iyileştirme yönünde yeniden gözden geçirilmesi" ifadelerine yer verdiğini aktaran Saraç, Adalet Bakanlığının da bu konudaki talebini içeren yazısının kendilerine ulaştığını söyledi.

    Kamuoyunun da bu konudaki hassasiyeti çerçevesinde başarı sırası şartını yeniden gözden geçirdiklerini bildiren Saraç, alınan yeni kararı ve gerekçesini şu sözlerle anlattı:

    "Hukuk fakültelerine kabul edilen öğrencilerin başarı sıralarına bakıldığında, devlet üniversitelerinde en düşük başarı sırası 59 bin iken, vakıf üniversiteleri ve KKTC'deki üniversitelerde en düşük başarı sırasının 190 bin olduğunu görüyoruz. Buradaki makas çok açık. Sınıflarda verilen eğitimi öğrenci açısından zedeleyebilecek, eğitim öğretimin niteliğini aksatabilecek kadar geniş bir makas aralığı var. YÖK Genel Kurulunca, bu durum yeniden değerlendirildi ve hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartının 125 bin olarak yenilenmesine karar verildi. İlk yıldan itibaren hukuk fakültelerine alımlar bu şarta göre yapılacak."

    TBMM'de hukuk fakültesi mezunlarının meslek icrasına yönelik bir sınavın olmasına ilişkin kanun tasarısının da görüşüldüğüne dikkati çeken Saraç, bu teklifin de ilk olarak yaklaşık 5 yıl kadar önce Yükseköğretim Kurulu tarafından önerildiğini ve bu konuda Bakanlar Kurulunda da bir sunum yaptığını söyledi.

    Saraç, YÖK'ün hukuk fakülteleri için aldığı karar ve TBMM'de görüşülen yasayla ilgili,

    "Yasalaştığı takdirde hukuk fakültelerindeki eğitimin niteliğine de doğrudan etki edecek çıktı esaslı bu iyileştirici düzenleme, girdi esaslı iyileştirici düzenlememiz ile birleştiğinde sonuç üretmeye başlayacak. Bizim de hedeflediğimiz husus, girdi esaslı iyileştirici düzenlemeler ile süreç odaklı ve çıktı odaklı düzenlemeleri birbiriyle uyumlu halde çalıştırmak. Çıktı esaslı 'meslek icra sınavı' ile girdi esaslı 'başarı sırasının iyileştirilmesi' birbiriyle uyumlu olarak çalışacak. Böylece çok olumlu neticeler üretilecek." değerlendirmesinde bulundu.

    2 BÖLÜME DAHA BAŞARI SIRASI DÜZENLEMESİ

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
    © AA / Ali Balıkçı
    YÖK, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi daha açıkladı
    Saraç, Yeni YÖK olarak, yükseköğretim sistemini, alan bazlı iyileştirerek daha üst seviyelere taşımaya çalıştıklarını ve bunun sonuçlarını da aldıklarını belirterek, bu çerçevede fakülte dekanlarının önerileri üzerinde ciddiyetle durduklarını vurguladı.Uzun zamandır diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine de başarı sıralaması şartı getirilmesi ile ilgili talepler aldıklarını aktaran Saraç, şöyle devam etti:

    "11. Kalkınma Planı hedefleri çerçevesinde bu fakültelerin taleplerini de değerlendirdik. Diş hekimliği programı için devlet üniversitelerinde en düşük başarı sırası 67 bin 855 iken, vakıf üniversitelerinde 88 bin 168, KKTC'de ise 116 bin 362 olduğunu görüyoruz. Arada çok büyük bir fark var. Eczacılık fakültesine baktığımızda ise devlet üniversitelerinde en düşük başarı sırası 47 bin 878, vakıf üniversitelerinde 121 bin 557, KKTC'de ise 169 bin 803. Burada da çok açık bir makas aralığı var.Bunun için öğrenci merkezli bilimsel ve gerçekçi bir yaklaşımın, girdi esaslı iyileştirmenin yükseköğretimin kalitesine olumlu etkileri olacağı düşüncesiyle, başarı sırası şartını iki fakülte için daha genişlettik ve eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası şartını 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası şartını da 80 bin olarak belirledik."

    Alınan bu kararların, öğrenci niteliğini artıracağına işaret eden Saraç,

    "Eğitim bilimciler, başta nitelik itibarıyla eksik olan öğrencilerin, eğitim sürecinde bu eksikliklerinin giderilebileceğini, iyi bir bilgiyle ve yetkinlikle mezun edilebileceğini, bunun örneklerinin olduğunu söylüyor. Ama istisnaları dışında, girdideki niteliğin, çıktının niteliği ile doğrudan ilişkili olduğu çok açık. Hocalarımız gayet iyi bilir. Çok farklı başarı sırasındaki öğrencilerin aynı sınıfta bulunması eğitim öğretim ortamını olumsuz etkiliyor. Bu durum iyi bir donanım ve yetkinlikle gelen öğrencilere büyük bir haksızlık olarak ortaya çıkıyor." diye konuştu.Saraç, başarı sırası sınırlaması ile ilgili aldıkları kararların gelecek yıl, 2020'de yapılacak YKS'de uygulanmaya başlayacağını bildirdi.- İsteyen vakıf üniversitesi başarı sırasını daha da yukarı çekebilir.

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, iyileştirici kararların hem devlet hem de vakıf üniversitelerini kapsadığına işaret ederek, "Ama bazı vakıf üniversitelerimiz marka değerlerini daha öne çıkarmak için başarı sırası şartını daha da yukarı çekebilir. Biz bundan mutluluk duyarız. Vakıf üniversitelerinden istediğimiz, bizi daha kalite odaklı kararlar almaya yönelten birtakım uygulamalarda bulunmalarıdır." ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Diş hekimliği, eczacılık, Hukuk, Üniversite, Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), YÖK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sputnik objektifinden Nusaybin-Kamışlı sınırı
    Karikatür
    Rusya ile Türkiye ticarette yerli paraya geçti
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet