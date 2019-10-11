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15:21 11 Ekim 2019
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    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG tarafından düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda hayatını kaybeden Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Roket saldırısında hayatını kaybeden Suriyeli 9 aylık Muhammed toprağa verildi

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Türkiye
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    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG tarafından düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda hayatını kaybeden Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Akçakale'deki Türk askeri araçları.
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Suriye Milli Ordusu ve Türk askeri araçlarının Akçakale'den görüntüleri
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    Şanlıurfa Valiliği’nde düzenlenen törenin ardından Omar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Akçakale ilçesindeki Sanayi Camisi'ne getirildi.

    Cenaza namazı sınır bölgesine uzak bir noktada bulunan Sanayi Camisinde kılındı. Roketlerin dün Akçakale'ye sınır hattına yakın bir noktaya düşmesi üzerine cenaze namazı sınır hattına uzak noktadaki Sanayi Camisinde kılındı. Cenaze namazı nedeniyle polis cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Camiye giren vatandaşlar üst aramasından geçirildi.

    Cenaze namazı öncesi eşi Fatina'yı teselli etmeye çalışan baba Muhammed Hani, gazetecilerin soruları üzerine gözyaşı döktü ve konuşmakta güçlük çekti.

    Baba Muhammed Hani, "Terör örgütü YPG evleri bombalıyor, çocuğum öldü. Allah YPG'nin evlerini başlarına yıksın inşallah" diye konuştu.

    Muhammed Hani ve eşi Fatina'yı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri teskin etmeye çalıştı.

    • Akçakale İlçe Müftü Vekili Hasan Turgut'un kıldırdığı cenaze namazı sonrası Muhammed Omar'ın cenazesi, Akçakale Mezarlığı'na defnedildi.
      Akçakale İlçe Müftü Vekili Hasan Turgut'un kıldırdığı cenaze namazı sonrası Muhammed Omar'ın cenazesi, Akçakale Mezarlığı'na defnedildi.
      © Sputnik / Hikmet Durgun
    • Cenaze törenine Muhammed Omar'ın yakınları, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.
      Cenaze törenine Muhammed Omar'ın yakınları, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.
      © Sputnik / Hikmet Durgun
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    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Akçakale İlçe Müftü Vekili Hasan Turgut'un kıldırdığı cenaze namazı sonrası Muhammed Omar'ın cenazesi, Akçakale Mezarlığı'na defnedildi.

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Akçakale'ye 10 roket düştü: 8 yaralı
    Öte yandan 9 aylık Muhammed Omar'ın "Hale" ve "Yasmin" isimli ablalarının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Terör örgütü, bebeği yatağında şehit etti” dedi.

    Yalçınkaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Akçakale, yüz yıldır terörün dışında, Türk bayrağının, devletinin yanındadır. Tel Abyad da yüz yıldır teröre bulaşmadı, Batılı devletlerin desteğiyle terör buraya geldi. Lojistik destek sağlayanlar, bu terörü burada yeşertenler, destekleyenler utansın" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Tel Abyad, Mehmet Yalçınkaya, Polis, roket, Cenaze, Şanlıurfa, YPG
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