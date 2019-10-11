İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu'ndan 'avukat videosu'na dair açıklama: Gereği yapıldı

Avukat Fatma Begüm Kaçmaz'ın sosyal medyada paylaştığı video tepkilere neden oldu. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Yönetim Kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir. Daha fazla yorum amaca hizmet ediyor" dedi.