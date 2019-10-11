Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin DEAŞ'la mücadelede ülkemize ders verme hakkı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlı'ğından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yapıldı.

Türkiye’nin harekat alanının demografisini değiştirmek gibi bir amacı olmadığı belirtilen açıklamada ""Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin DEAŞ'la mücadelede ülkemize ders verme hakkı yoktur" denildi.

Harekatı eleştiren ülkelere de değinilen açıklamada "PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren ülke ve çevrelerin bu hususta Türkiye’ye yönelik asılsız ithamları, Suriye’nin bölünmesini hedefleyen planlarının bozulmasından kaynaklanan bir tepkinin tezahürüdür" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Barış Pınarı Harekatı’nın Suriye’de siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği iddiası gerçeklikten uzaktır" denildi.