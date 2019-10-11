İletişim Başkanı Altun, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili CİMER'e gelen bazı mesajları paylaştı

Harekata ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Erişim Merkezi'ne (CİMER) gelen bazı mesajları takipçilerine aktaran Altun, "Bu milletin her bir ferdi bir mucizedir. Zaman değişir, teknoloji değişir, dünya değişir; milletimizin fedakarlığı, vatan sevgisi, feraseti değişmez. Bu millet eğilmez" dedi.
Bu milletin her bir ferdi bir mucizedir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 11, 2019
Zaman değişir, teknoloji değişir, dünya değişir; milletimizin fedakarlığı, vatan sevgisi, feraseti değişmez.
Bu millet eğilmez. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 #BarışPınarıHarekatı
(CİMER’e gelen binlerce mesajdan sadece birkaç örnek) pic.twitter.com/AK3pnag3oC
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