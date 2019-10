Cem Yılmaz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

View this post on Instagram

Yarınki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidicek🇹🇷bizim elimizden gelen bu🌹verilecek her türlü görevede en başa yazın beni...Devletimizin askerimin herdaim yanındayım🌹Yüce Rabbimden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri...#mehmetçikvakfı