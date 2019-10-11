Azerbaycan'dan TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na destek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Azerbaycan, nasıl bir şekle bürünmüş olursa olsun terörizmin her biçimini kınamaktadır. Terörizmle mücadele adına ortaya konulan uluslararası çabaları desteklemekteyiz" açıklamasını yaptı.
© AA / Cebrail Caymaz
Açıklamaya şöyle devam edildi: "Eminiz ki TSK'nın Barış Pınarı Harekatı da Türk tarafının dediği gibi, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde terörizm riskini ortadan kaldıracak; insani sorunların çözülmesi ile barışın sağlanmasına yardımcı olacaktır."
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