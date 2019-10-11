Azerbaycan'dan TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na dünyanın pek çok yerinden itiraz ve uyarılar gelirken Azerbaycan, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerine yönelik operasyonunu desteklediği açıklamasını yaptı. Ancak söz konusu operasyonun Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Azerbaycan, nasıl bir şekle bürünmüş olursa olsun terörizmin her biçimini kınamaktadır. Terörizmle mücadele adına ortaya konulan uluslararası çabaları desteklemekteyiz" açıklamasını yaptı.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Eminiz ki TSK'nın Barış Pınarı Harekatı da Türk tarafının dediği gibi, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde terörizm riskini ortadan kaldıracak; insani sorunların çözülmesi ile barışın sağlanmasına yardımcı olacaktır."