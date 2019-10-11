MHP'li Yalçın: Barış Pınarı Harekatı'nı karalama kampanyaları başarısızlığa mahkum, teşkilatımız teyakkuz halinde

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Karalama kampanyaları akim kalmaya, başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Bu konuda MHP’nin bütün teşkilat mensupları teyakkuz halinde, camiamız da ayaktadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada “Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve Türkiye’nin güney sınırlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen Barış Pınarı Harekatı’nın başarısı için, bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız" ifadesini kullandı.

Yalçın şöyle devam etti:

"Dualarımız, ilham ve kudretini ecdadından alan şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimizin muvaffakiyet ve zaferi içindir. Türkiye’nin bu haklı, meşru ve yerinde adımı sosyal medyada da manipülatif ve spekülatif paylaşımlarla hedef alınmıştır. Aziz milletimiz, sadece Türk toplumunu değil; bölgeyi ve bölgede yaşayan bütün toplulukları kalıcı barış ve huzur iklimine kavuşturmak için başlatılan harekat hakkında ‘işgal’, ‘Kürtlere yönelik kıyım’ gibi aslı astarı olmayan kötü niyetli kampanya ve propagandalarla olumsuz algı yaratma çabalarını boşa çıkaracaktır.

Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz de sadece terör örgütlerini yok etmek üzere sürdürdüğü harekat sırasında sivillerin ve masum insanların zarar görmemesi için azami dikkati göstermektedir. Dolayısıyla sosyal medyada ve yabancı basında Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı aleyhinde yürütülen karalama kampanyaları akim kalmaya, başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Bu konuda MHP’nin bütün teşkilat mensupları teyakkuz halinde, camiamız da ayaktadır.”