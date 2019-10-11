MHP'li Yalçın: Barış Pınarı Harekatı'nı karalama kampanyaları başarısızlığa mahkum, teşkilatımız teyakkuz halinde

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada “Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve Türkiye’nin güney sınırlarının güvenliğini sağlamayı hedefleyen Barış Pınarı Harekatı’nın başarısı için, bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız" ifadesini kullandı.
"Dualarımız, ilham ve kudretini ecdadından alan şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimizin muvaffakiyet ve zaferi içindir. Türkiye’nin bu haklı, meşru ve yerinde adımı sosyal medyada da manipülatif ve spekülatif paylaşımlarla hedef alınmıştır. Aziz milletimiz, sadece Türk toplumunu değil; bölgeyi ve bölgede yaşayan bütün toplulukları kalıcı barış ve huzur iklimine kavuşturmak için başlatılan harekat hakkında ‘işgal’, ‘Kürtlere yönelik kıyım’ gibi aslı astarı olmayan kötü niyetli kampanya ve propagandalarla olumsuz algı yaratma çabalarını boşa çıkaracaktır.
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