ABD Savunma Bakanı Esper'den mevkidaşı Akar'a: Kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye atıyorsunuz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada "Bakan Esper, ABD'nin IŞİD karşıtı koalisyonun kaydettiği ilerlemeleri tehlikeye attığı için Türkiye'nin koordinasyonsuz faaliyelerine karşı olduğunu belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Esper'in iki ülke arasındaki ikili stratejik ilişkilerin önemine dikkat çektiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın Ankara için ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Görüşmede Esper'in "Türkiye'nin operasyonu Suriye'deki ABD personellerine zarar verebilir" dediği de vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmenin parçası olarak Bakan Esper, durum tamir edilemez bir hal almadan ABD, Türkiye ve ortaklarımızın orta yolu bulma ihtimalini arttırmak için Türkiye'nin faaliyetlerine devam etmemesi konusunda güçlü bir şekilde teşvikte bulundu."