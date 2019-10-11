Albayrak: Türkiye, tehditleri kaynağında kurutmak için operasyon yapıyor

Hazine ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tehditleri kaynağında kurutmak için operasyon gerçekleştirdiğini belirten Albayrak, "Sözde barış adı altında, kimlerin sivilleri hedef alarak, sivil yerleşim yerlerine bombalar attığını bütün dünya görüyor" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda hayatını kaybeden askerlerin cenazesine katılmak için Manisa'ya giden Albayrak açıklama yaptı.

Albayrak'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Ülkemize terör ve mülteci konusunda çok büyük bir yük yükleniyor. 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyoruz.

Tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Artık Türkiye kesinlikle ve kesinlikle taviz vermeyeceği, birilerinin uzaklardan ayak ayak üstüne atıp ahkam kestiği bir iklimde değil. Türkiye kendisine yönelik tehditleri kaynağında kurutma stratejisi kapsamında çok tarihi bir operasyon süreci yürütüyor.

Her türlü senaryoya karşı milletimiz yanımızda olduğu sürece başarı ile çıkacağımıza inanıyorum.

Bu millet korkuyu korkutmuş, ölümü öldürmüş bir millet.

Sözde barış adı altında, kimlerin sivilleri hedef alarak, sivil yerleşim yerlerine bombalar attığını bütün dünya görüyor. Bu planı bu millet, bu devlet ve ordumuz paramparça edecek.

Dünyada DAEŞ'le mücadele kapsamında en çok mücadele vermiş ordudur Türk ordusu.

Yalan bir propagandayla ülkemizi karayalayan Batı dünyasının yüzüne bunu çarpmamız lazım.