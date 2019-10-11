Şanışer'den yeni bir 'Susamam' paylaşımı: Hepimizin başı sağ olsun, konserimizi erteleme kararı aldık

'Şanışer' adıyla bilinen rap sanatçısı Sarp Palaur, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak paylaşımda bulundu. 'Susamam' notuyla paylaştığı videoda Palaur, bu akşam gerçekleşecek konseri erteleme kararı aldıklarını duyurdu.

Kamuoyunda 'Şanışer' adıyla bilinen Sarp Palaur, kişisel Twitter hesabında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Harekat sırasında yaşanan ölümlere değinen Palaur, şöyle devam etti:

"Biz şu anda Trabzon'dayız. Çok üzücü haberler aldık. Hepimizin başı sağ olsun. Söyleyecek cümle bulamıyorum. Bu akşam gerçekleşecek konserimizi yapmama kararı aldık. Ama biz konser saatinde mekanda olacağız. Tanışmak, fotoğraf çektirmek isteyen olursa buyursun gelsin. Hepimizin başı sağ olsun."

​Konserin yeni tarihinin 20 Ekim olduğu ve mevcut biletlerin halen geçerli olduğu belirtildi.