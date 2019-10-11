Nusaybin'de sivillere havanlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti, 35 yaralı

Anadolu Ajansı'nın açıklamasında ''Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı'' denildi.

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Operasyonun başlatıldığı ve YPG kontrolündeki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 8 kişinin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı'' bildirildi.

Açıklamada yaralanan vatandaşların Nusaybin ve Mardin Devlet hastanelerinde tedavi altına alındığı ifade edildi.