Nusaybin'de sivillere havanlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti, 35 yaralı

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Operasyonun başlatıldığı ve YPG kontrolündeki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.
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Saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 8 kişinin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı'' bildirildi.
Açıklamada yaralanan vatandaşların Nusaybin ve Mardin Devlet hastanelerinde tedavi altına alındığı ifade edildi.
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