TSK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad sınırına askeri sevkiyat yaptı

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden 20 TIR üzerindeki zırhlı araçlar ile 2 otobüs asker, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi. Askeri konvoy Tel Abyad sınırında konuşlandırıldı.

Edinilen bilgilere göre Türkiye, 3 gündür başlatmış olduğu Barış Harekatı Kapsamında sınıra askeri sevkiyatını sürdürüyor.

Bu gece Şanlıurfa'dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlardan ve tank ile ZPT araçlarından oluşan konvoy, yoğun güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye geldi.

20 tır üzerindeki zırhlı araçlar ile içi asker dolu 2 otobüs Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasındaki sınırda konuşlandırıldı. Sınıra Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) araçlar da sevkedildi.

TSK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad sınırına askeri sevkiyat yaptıhttps://t.co/FiXb0YEBGt pic.twitter.com/GLTQtpJMCQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 11, 2019

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