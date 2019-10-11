Buket Aydın YPG'ye meydan okudu: Saldırsanız da buradayız

Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, YPG kontrolü altındaki bölgelerden gazetecilere yönelik ateş açılmasının ardından bölgeye giderek, "Saldırsanız da buradayız" ifadelerini kullandı.
#YPGattackedJournalists saldırsanız da buradayız pic.twitter.com/o77gPIzKgS— buket aydın (@buketaydin) October 11, 2019
NE OLMUŞTU?
Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmişti. Olayın ardından bir restorana da ateş açmıştı. Bölgeden gelen son bilgiler arasında restoranın Özel Harekat Polisi tarafından tahliye edildiği aktarılmıştı.
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