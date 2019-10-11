Buket Aydın YPG'ye meydan okudu: Saldırsanız da buradayız

Nusaybin'de canlı yayında harekatla ilgili bilgi veren gazetecilere Suriye'nin Kamışlı ilçesinden ateş açılmasının ardından Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, bölgeye giderek fotoğraf yayınladı. Aydın fotoğrafa, "Saldırsanız da buradayız" notunu düştü.

Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, YPG kontrolü altındaki bölgelerden gazetecilere yönelik ateş açılmasının ardından bölgeye giderek, "Saldırsanız da buradayız" ifadelerini kullandı.

​NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlenmişti. YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif şekilde yaralanmıştı.

Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmişti. Olayın ardından bir restorana da ateş açmıştı. Bölgeden gelen son bilgiler arasında restoranın Özel Harekat Polisi tarafından tahliye edildiği aktarılmıştı.