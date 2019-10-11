TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye asla sivillere bir zarar vermemiştir, vermez

Türkiye'ye karşı kara propaganda başlatıldığını ifade eden Feyzioğlu, "Öğleden sonra biz Türkiye’nin meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve odaları ile birlikte çok büyük bir basın toplantısı yaptık ve teröre karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arkasında olduğunu olduğumuzu bir kez daha dünyaya ilan ettik. Çünkü şu anda Avrupa’da özellikle bir kara propaganda yürütülüyor. Bu kara propaganda silahlı kuvvetlerin sivillere yönelik ağır zarar verdiği iddiasını yayıyor. Sahte fotoğraflarla bizimle ilgisi olmayan görüntülerle yapıyor. Tüm dünya bilsin PKK, YPG ve PYD aynıdır. Hastaneleri okulları kendine siper ederek sivillerin ve çocukların arasında havan topuyla bizim ilçelerimize saldırmaktadır. PKK bizim bebeklerimizi öldürmektedir, bizim insanlarımızı şehirlerinde katletmektedir" diye konuştu.
'KENDİ AÇTIKLARI ÇUKURLARA GÖMDÜK'
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivilleri koruma noktasında azami hassasiyet gösterdiği için Türkiye'nin daha fazla şehit vermeyi göze aldığını belirten Feyzioğlu şunları kaydetti:
Feyzioğlu, "PKK hain bir terör örgütüdür. Hem hain bir terör örgütüdür, hem korkaktır, hem alçaktır. PYD eşittir PKK'dır. Aksini birileri söylüyor ama kendi bölgelerinde biz aynıyız diyorlar. Hala bazıları her yerde başkadır diyor ama ne derlerse desinler biz biliyoruz. Türkiye olarak başaracağız, yeter ki milli birlik içerisinde olalım. Ülkede adalet sistemine güven üst seviyeye çıkarılırsa kalıcı olarak sağlanabilir. Yargı reformu yapmamızdaki gaye de adalete güvenin ülkemizde üst seviye çıkarmak ve milli birliğimizi kalıcı hale getirmek" ifadelerini kullandı.
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