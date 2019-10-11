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    TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye asla sivillere bir zarar vermemiştir, vermez

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    Türkiye
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    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye asla sivillere yönelik bir zarar vermemiştir, vermez. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türkiye Cumhuriyeti'ni bu hain seviyesiz propaganda ile sıkıştırmaya çalışanlar ya da diz çöktürmeye çalışanlar bilsin ki biz bu propagandayı yapanları kendi şehirlerimizde kendi açtıkları çukurlara gömdük" dedi.

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    © AFP 2019 / NICHOLAS KAMM
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    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu Konya'da katıldığı bir dizi program sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Türkiye'ye karşı kara propaganda başlatıldığını ifade eden Feyzioğlu, "Öğleden sonra biz Türkiye’nin meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve odaları ile birlikte çok büyük bir basın toplantısı yaptık ve teröre karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arkasında olduğunu olduğumuzu bir kez daha dünyaya ilan ettik. Çünkü şu anda Avrupa’da özellikle bir kara propaganda yürütülüyor. Bu kara propaganda silahlı kuvvetlerin sivillere yönelik ağır zarar verdiği iddiasını yayıyor. Sahte fotoğraflarla bizimle ilgisi olmayan görüntülerle yapıyor. Tüm dünya bilsin PKK, YPG ve PYD aynıdır. Hastaneleri okulları kendine siper ederek sivillerin ve çocukların arasında havan topuyla bizim ilçelerimize saldırmaktadır. PKK bizim bebeklerimizi öldürmektedir, bizim insanlarımızı şehirlerinde katletmektedir" diye konuştu.

    'KENDİ AÇTIKLARI ÇUKURLARA GÖMDÜK'

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivilleri koruma noktasında azami hassasiyet gösterdiği için Türkiye'nin daha fazla şehit vermeyi göze aldığını belirten Feyzioğlu şunları kaydetti:

    © AA /
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    "Türkiye asla sivillere yönelik bir zarar vermemiştir, vermez. Türk Silahlı Kuvvetleriéni, Türkiye Cumhuriyeti'ni bu hain seviyesiz propaganda ile sıkıştırmaya çalışanlar ya da diz çöktürmeye çalışanlar bilsin ki biz bu propagandayı yapanları kendi şehirlerimizde kendi açtıkları çukurlara gömdük. Yine bu çukurlara gömeriz, kimsenin bundan tereddüdü olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Bu hakkını kullanmasına karşı kimsenin ama kimsenin söyleyecek hiçbir şey yoktur, olamaz. Avrupa Birliği de hiçbir söz söyleyemez ABD de. Bundan sonra yapılması gereken Suriye Hükümeti’nin insan haklarına saygılı bir noktaya getirip taahhüt ettiğimiz üzere Suriye’nin toprak bütünlüğü kararlarında Suriye ile işbirliği içerisinde bir daha teröristlerin yerleşmesine izin vermeyecek şekilde temizliği yapmaktır. Türkiye umuyorum ki bir sonraki adımda Suriye ile birlikte çalışacaktır ama kuşkusuz Suriye'yi kendi insanlarına insan haklarına saygılı davranması kaydıyla."

    Feyzioğlu, "PKK hain bir terör örgütüdür. Hem hain bir terör örgütüdür, hem korkaktır, hem alçaktır. PYD eşittir PKK'dır. Aksini birileri söylüyor ama kendi bölgelerinde biz aynıyız diyorlar. Hala bazıları her yerde başkadır diyor ama ne derlerse desinler biz biliyoruz. Türkiye olarak başaracağız, yeter ki milli birlik içerisinde olalım. Ülkede adalet sistemine güven üst seviyeye çıkarılırsa kalıcı olarak sağlanabilir. Yargı reformu yapmamızdaki gaye de adalete güvenin ülkemizde üst seviye çıkarmak ve milli birliğimizi kalıcı hale getirmek" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB)
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