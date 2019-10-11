Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu." ifadelerine yer verildi.
Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2019
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