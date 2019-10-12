'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımından 2 kişiye tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Darıca ve Gebze ilçelerinde gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İSTANBUL'DA 5 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapan 43 hesap sahibi hakkında incelemenin sürdüğü belirtildi.
Başsavcılık, bu kapsamda 5 hesabın sahibi hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu.
Paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınan "diken.com.tr" sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler ile Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir de adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)