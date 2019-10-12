'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımından 2 kişiye tutuklama

Kocaeli'de, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 2 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 43 hesap sahibi hakkında incelemenin sürdüğü, 5 kişi hakkında ise gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaparak halkı kin ve nefrete tahrik ettikleri iddiasıyla İ.H.A. (25) ile M.D. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Darıca ve Gebze ilçelerinde gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL'DA 5 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapan 43 hesap sahibi hakkında incelemenin sürdüğü belirtildi.

Başsavcılık, bu kapsamda 5 hesabın sahibi hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu.

Paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınan "diken.com.tr" sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler ile Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir de adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.