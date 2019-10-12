Akar: Kesinlikle ABD askerinin vurulması söz konusu değil, ABD'lilerle gerekli koordinasyon yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de ABD askerlerinin vurulduğu iddiasıyle ilgili olarak "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi. Burada bir açıklama yapan Akar, Barış Pınarı Harekâtı için "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" dedi.

Akar ayrıca, Ayn El Arap’ta ABD gözlem noktalarının TSK tarafından hedef alındığı iddialarına da yanıt vererek "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor" diye konuştu.