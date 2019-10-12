TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili vekilden tepki: Ordumuz operasyona başlamış, daha sağduyulu olunmalı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri önesinde “çay ve simit ne kadar” tartışması yaşandı. AK Partililer, tartışmanın uzaması üzerine 'Suriye’ye sınır ötesi operasyonu' hatırlattı.
TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, hayat pahalılığını çay ve simit hesabı üzerinden yaptı. AK Parti'nin iktidar olmadan önce Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor” dediğini hatırlatan Arık, “Şimdi 5 TL’ye bir bardak çay içip bir simit yiyemiyorsunuz” dedi.
BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Arık’ın çay ve simit hesabına AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, bu hesabın yanlış olduğunu öne sürdü. Kahvehaneye gittiğini ve orada 2 liraya çayı ve simidi alabildiğini öne süren Çilez, "Sayın Vekilim sizi Amasya’ya davet ediyorum. Çay ve simit birer TL" dedi. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tartışmaya katılarak, İzmir Kemeraltı’nda simidin 1 lira olduğunu söyledi.
'ORDUMUZ SINIR ÖTESİNDE'
CHP’li milletvekilleri TBMM’nin karşısında bulunan kafeteryada çay ve simidin 5 liradan daha pahalı olduğunu belirtmesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan 'sınır ötesi operasyon' hatırlatması geldi. Turan, "Ordumuz sınır ötesine operasyona başlamış, daha sağduyulu, daha saygılı olma konusunda görev bilincimiz olmalı diye düşünüyorum. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini her zamandan daha fazla gözetmek gereken bir zamandan geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Turan’a tepki gösterdi. Çay ve simit üzerinden çıkan tartışmanın milli güvenlik konusuna bağlanmasını anlamsız bulduğunu belirten Özkoç, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin girdiği bir mücadeleye, burada bir milletvekilimizin ekonomiyle ilgili yaptığı konuşmayı alet etmek kadar küçültücü bir durum olamaz. Bir Grup Başkanvekilinin buna tevessül etmesi çok yanlış” dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)