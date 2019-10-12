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12:32 12 Ekim 2019
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    Çavuşoğlu New York Times'a yazdı: Yanlış anlaşılmaları açıklamak istiyorum, Kürtler düşmanımız değil

    © AA / Cem Özdel
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York Times'ta yayımlanan 'Türkiye'de neden Suriye'de savaşıyor?' başlıklı makalesinde, Barış Pınarı Herakâtı'nı başlatan Türkiye'nin pozisyonunu yeniden anlattı ve harekatın Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerine yardımcı olacağını belirtti.

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    © AA /
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan basınında operasyonun 'Kürtlere karşı yapılan, IŞİD'le mücadeleyi zayıflatan ve ABD'nin müttefikleri karşısındaki güvenilirliğini zedeleyen bir operasyon olarak gösterildiğini' belirtip, bunun çok üzücü olduğunu olduğunu ifade etti ve 'yanlış anlaşılmaları açıklama zorunluluğu hissediyorum' dedi.

    BBC Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'nin operasyonu sınır bölgesindeki "terörist gruplardan gelen tehdide karşı ulusal güvenliğini korumak" için başlattığını aktaran Çavuşoğlu, harekatın o bölgede "terör gruplarının zorbalığı altında yaşayan Suriyelileri özgürleştireceğini, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine yönelen tehdidi ortadan kaldıracağını" savundu.

    Makaleden bazı satırlar şöyle;

    "Amerikan güvenlik bürokrasisi bu grupla (PYD/YPG) bağlantısını kesemedi. Hem de bu Amerikalı yetkililerin, hatta Savunma Bakanı'nın da, Suriye Demokratik Güçleri'nin merkezini oluşturan PYD/YPG'nin, PKK'dan ayrılamaz olduğunu kabul etmesine rağmen oldu."

    "Amerikalı muhataplarımızla bu grupların sınır bölgemizden uzaklaştırılması gerektiğinde anlaşmış gibi görünüyorduk. Ağustos ayında yapılan askeri görüşmelerde, PYD/YPG'nin temizlendiği bir güvenli bölge oluşturma kararlılığıyla sonuçlanmıştı. Ama ABD'nin bize yardım etmediği ve zaman kazanmaya çalıştığı izlenimini edindik ve bu sırada terör örgütü Suriye'nin derinlerine doğru inmeye devam etti."

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    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    "PYD/YPG kendisini dünyaya IŞİD'le mücadele eden grup olarak tanıtmış olabilir ama kazdığı tünellerden PKK'ya patlayıcı temin ediyor. Ayrıca bazı IŞİD militanlarını Türkiye'ye doğru sürdüğünü de ortaya çıkardık."

    Çavuşoğlu makalesinin bu kısmında, BBC'nin 2017'de ortaya çıkardığı bir gizli anlaşma haberine atıfta bulunuyor. BBC'nin özel araştırması, 250 IŞİD militanı ve ailelerinin, ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ortak operasyonuyla Rakka'dan güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ortaya koymuştu. Bu militanların bir kısmının Suriye geneline dağıldığı, aralarından bazılarının da Türkiye'ye gittiği tahmin ediliyordu.

    'HAREKETE GEÇMEK ZORUNDAYDIK'

    Türkiye için artık harekete geçme zamanının geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Suriye'deki Kürtlerin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirenler oluyor. Üstüne basarak tekrar etmek isterim ki Türkiye'nin savaşı Kürtlere karşı değil. Biz teröristlerle savaşıyoruz. Kürtler bizim düşmanımız değil" ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu PKK ve PYD'nin birlikte çocukları asker olarak kullandığını, kendilerine karşı çıkanları sindirdiğini, bölgenin demografik yapısını değiştirdiğini ve kontrolü altındaki bölgelerde yaşayanları zorla silah altına aldığını savundu ve "PYD/PKK boyunduruğunda yaşayan Kürtler, Arağlar, Hristiyanlar ve tüm diğer gruplar özgürleşince daha iyi duruma kavuşacak" dedi.

    Dışişleri Bakanı ayrıca sivillere yönelik tehdidi en aza indirmek ve insani krizi önlemek için operasyon öncesi tüm önlemleri aldıklarını belirtti ve koalisyonun Rakka operasyonuyla karşılaştırıldığında Türkiye'nin Suriye'de daha önce yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının, Türkiye'nin terör karşıtı operasyonları ne kadar dikkatli yönettiğinin bir kanıtı olduğunu savundu.

    'IŞİD'LE MÜCADELE ZAYIFLAMAZ'

    ABD Temsilciler Meclisi
    © Flickr/ rj_schmidt
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    Çavuşoğlu PYD'nin, kendileri olmadan IŞİD'le mücadelenin güç kaybedeceğini söylemesini "uluslararası topluma yapılan bir şantaj" olarak niteledi.

    "Bu gaddar teröristlerle (IŞİD) olan mücadele, özellikle müttefiklerimiz yanımızda durur ve bizimle iş birliği yaparlarsa, zayıflamaz. IŞİD'e karşı sahaya asker gönderen tek ülke biziz" diyen Çavuşoğlu, IŞİD'le mücadelede Avrupalı ülkelerin de sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

    'SURİYELİLER EVLERİNE DÖNMEK İSTİYOR'

    Operasyonla birlikte Suriyeli mültecilerin evlerine dönüş yolunu açtıklarına inandıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu sürecin güvenli ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğinin farkında olduklarını da aktardı.

    "Bu süreç uluslararası hukuka uygun olmalı ve Birleşmiş Milletler'le koordinasyon içinde yapılmalı. Suriye farklı etnik kimlikleri barındıran bir ülke. Suriye'de siyasi çözüm bulunana kadar, yaşayabilir ve herkesin temsil edildiği yerel yönetimler oluşturulmalı."

    "Suriyeliler artık evlerine dönmek istiyorlar. Yeterince acı çektiler. Biz, milyonlarca Suriyeli'nin evlerine dönebilmeleri için barışçıl şartlar oluşmasına yardımcı olmak için öncülük yapıyoruz."

    Etiketler:
    Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Makale, yazı, Mevlüt Çavuşoğlu, The New York Times (NYT), The New York Times
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