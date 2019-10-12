Hürriyet yazarı ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, Tarkan ile Cem Yılmaz'ın Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na 'sosyal medyadan destek açıklamasında bulunmadıkları için' eleştirimelerine tepki gösterdi. Hakan, "Vatana bağlılığın tek ölçüsü sosyal medyada klişe mi klişe bir mesaj sallamak mıdır?" dedi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 'Tarkan ve Cem Yılmaz niye susuyormuş?' başlığıyla yayınlanan yazısında Cem Yılmaz ile Tarkan'a yönelik 'Harekata destek vermediler' eleştirilerine tepki gösterdi.

"Vatana bağlılığın tek ölçüsü sosyal medyada klişe mi klişe bir mesaj sallamak mıdır?" diyen Hakan, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Ne oluyor birader? 'Söyletme mecburiyeti timleri' mi oluşturdunuz memlekette? Ne iş?

Tamam, Kazdağları için duyarlılık belirtmiş olabilirler... Bu durum onlara her konuda duyarlılık belirtme mükellefiyeti mi yüklemiş oluyor? Bu nasıl mantıktır?

Vatana bağlılığın tek ölçüsü sosyal medyada klişe mi klişe bir mesaj sallamak mıdır? Belki de adamlar böyle bir samimiyetsizliğin içine girmek istemiyorlardır. Ne yani? Olamaz mı?"

Hakan ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i programa davet etti. Hakan, "CNN Türk'teki Tarafsız Bölge'nin kapıları sizin için ağzına kadar açıktır" dedi.

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu...

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