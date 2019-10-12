Hakan: Vatana bağlılığın tek ölçüsü sosyal medyada klişe mi klişe bir mesaj sallamak mıdır?

"Vatana bağlılığın tek ölçüsü sosyal medyada klişe mi klişe bir mesaj sallamak mıdır?" diyen Hakan, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:
"Ne oluyor birader? 'Söyletme mecburiyeti timleri' mi oluşturdunuz memlekette? Ne iş?
Tamam, Kazdağları için duyarlılık belirtmiş olabilirler... Bu durum onlara her konuda duyarlılık belirtme mükellefiyeti mi yüklemiş oluyor? Bu nasıl mantıktır?
Vatana bağlılığın tek ölçüsü sosyal medyada klişe mi klişe bir mesaj sallamak mıdır? Belki de adamlar böyle bir samimiyetsizliğin içine girmek istemiyorlardır. Ne yani? Olamaz mı?"
Hakan ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i programa davet etti. Hakan, "CNN Türk'teki Tarafsız Bölge'nin kapıları sizin için ağzına kadar açıktır" dedi.
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu...
Sayın Meral Akşener...
Haklısınız.
CNN Türk’teki “Tarafsız Bölge”nin kapıları sizin için ardına kadar açıktır.
Ne zaman isterseniz buyurunuz, geliniz.
Hararetle davet ediyor, özlemle bekliyoruz."
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