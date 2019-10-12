Nusaybin’de yaşamını yitirenlerin sayısı 9’a yükseldi

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Yeni Turan mahallesinde dün havan mermilerinden kaynaklı yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.
Hayatını kaybedenlerden Hasan Muhammed, Orhan Doğan, Adnan Doğan, Hüseyin Çakır, Mehmet Şirin Demir ve Ahmet Delen Kışla Mahallesi’nde bulunan Hececa (Hacılar) Mezarlığı’nda defnedildi.
© Sputnik / SERTAC KAYAR
Hayatını kaybeden Naif Sincar, Dara Ali ve Aytekin Eroğlu ise sabahın erken saatlerinde Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Morris Mezarlığı’nda defnedildi.
Önceki gün patlayıcıların evlere isabet etmesi sonucu Nusaybin’de 3 günde yaşamını yitiren sivil sayısı 11’e çıktı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)