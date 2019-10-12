Gökhan Özoğuz konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Özoğuz, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara’da gerçekleştirilecek konserimizin gelirini biz de Mehmetçik Vakfımıza bağışladığımızı duyururuz" dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara’da gerçekleştirilecek konserimizin gelirini biz de Mehmetçik Vakfımıza bağışladığımızı duyururuz. https://t.co/oOTD96MlEc pic.twitter.com/XsknmVPmJf— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) October 11, 2019
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