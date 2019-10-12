Gökhan Özoğuz konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı üzerine birçok ünlü isim, gösteri veya konserlerinden elde edeceği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı. Bu isimlere son olarak Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz eklendi.