Buket Aydın: Siz ancak elinizde telefon boş boş yazarsınız, askerimizin yanındayım, umurumda değilsiniz

Gazeteci Buket Aydın, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi ve "Siz ancak elinizde telefon boş boş yazarsınız. Benim ne yaptığımı Akçakale halkı biliyor. Esas sorun gazetecilere saldıran terör örgütüne bile bu tepkiyi göstermemeniz. Öyle ya da böyle oradayım işte halkımızın askerimizin yanındayım.Umurumda değilsiniz" dedi.

Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın, dün yaptığı "Saldırsanız da buradayız" notuyla paylaştığı fotoğrafa tepki gösterenleri eleştirdi.

İlk olarak CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun "Yaptığınız iş ciddi bir iş, bebekler ölüyor, siviller, askerler ölüyor, anne babaların gözleri ekranlarda çocuklarının haberlerini bekliyor. Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Yazıklar olsun" şeklindeki ifadesine yanıt veren Aydın, şunları söyledi:

"Ailemizi geride bırakıp canımızı hiçe sayıp her türlü riski alıp Akçakale’den tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışırken terör örgütünün hedefi olmak bizi şaşırtmıyor da sizlerin hedefi olmak çok şaşırtıyor doğrusu."

Ailemizi geride bırakıp canımızı hiçe sayıp her türlü riski alıp Akçakale’den tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışırken terör örgütünün hedefi olmak bizi şaşırtmıyor da sizlerin hedefi olmak çok şaşırtıyor doğrusu @MBekaroglu pic.twitter.com/vM9sIDmmuK — buket aydın (@buketaydin) October 11, 2019

​Aydın, bu polemikten yaklaşık 12 saat sonra kişisel Twitter hesabında yeni bir paylaşım yaptı ve "Siz ancak elinizde telefon boş boş yazarsınız. Benim ne yaptığımı Akçakale halkı biliyor. Esas sorun gazetecilere saldıran terör örgütüne bile bu tepkiyi göstermemeniz. Şehitlerimizin yasını tutun. Öyle ya da böyle oradayım işte halkımızın askerimizin yanındayım. Umurumda değilsiniz" dedi.

Siz ancak elinizde telefon boş boş yazarsınız.Benim ne yaptığımı Akçakale halkı biliyor.Esas sorun gazetecilere saldıran terör örgütüne bile bu tepkiyi göstermemeniz.Şehitlerimizin yasını tutun 🤲🏻Öyle ya da böyle oradayım işte halkımızın askerimizin yanındayım.Umurumda değilsiniz pic.twitter.com/MViVUXHrmG — buket aydın (@buketaydin) October 12, 2019

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