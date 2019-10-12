Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sputnik’e konuştu: Tecrit edilmekten korkmuyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi' konulu konferansa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sputnik İran’a özel açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO/ eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin İstanbul ziyaretini iptal etmesini değerlendiren Çavuşoğlu, "Ülkelerden birinin Meclis Başkanı’nın aldığı karar hakkında yorumda bulunmak istemem" dedi.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Muhtemelen bunun için bir takım nedenleri vardı. Fakat bu konferansa (Rus parlamentosunun alt kanadı) Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in katılmasından mutluluk duyuyoruz. Terörle mücadele konulu konferans çok önemli. Parlamentolar, sadece yasa çıkarma alanında değil, aynı zamanda parlamenter diplomasi alanında da önemli rol almalıdır."

Sputnik'in sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Çavuşoğlu'nun bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

© AA / Barış Pınarı Harekatı 4. gününde: Rasulayn kent merkezi ele geçirildi

Türkiye neden tecrit edilmekten korksun? Biz teröre karşı koyuyoruz, terör ise hepimizin ortak düşmanıdır. Rusya’nın harekata karşı olduğunu sanmıyorum, Rusya’yı rahatsız eden, ülkenin toprak bütünlüğü ve birlik beraberliği gibi bazı hassas noktalar var. Biz de bu konuda rahatsızız. Türkiye, Rusya ve İran’ın tüm ortak açıklamalarına bakılacak olursa biz buna (ülkenin toprak bütünlüğünün korunması gerekliliğine) vurgu yapmıştık.

Terör örgütü ise (YPG) ayrılıkçı bir gündemle ülkeyi bölmenin peşinde. Biz bunun da önüne geçmeye çalışacağız. Biz (diğer ülkelerle), Rusya ile birlikte terörle mücadele ediyoruz. Bu nedenle Rusya bizi Birleşmiş Milletler’de (BM) destekledi. Eğer bazı ülkelerin bizim terörle mücadelemiz ile ilgili çifte standartları varsa, bu onların kendi sorunudur. Biz tecrit edilmekten korkmuyoruz, zira biz terörle mücadeleyi hedeflediğimiz için doğru bizim tarafımızda.

- Türkiye ABD’nin olası yaptırımlarına nasıl bir karşılık verir?

Biz zaten yanıtımızı verdik. Yanıt, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alıyor.