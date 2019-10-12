HDP İskenderun İlçe Eş Başkanı Ateş tutuklandı

HDP İskenderun İlçe Eş Başkanı Ateş, sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekatı' karşıtı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve 'örgüt üyesi olduğu' iddiasıyla hakimlik tarafından tutuklandı.

Sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekâtı' karşıtı paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle Hatay kent merkezi ve ilçelerinde bu sabah yapılan operasyonlarda HDP İskenderun İlçe Eş Başkanı Hülya Ateş, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Hatay İl Yöneticisi Belgin Ayrancı ve gazeteci Belgin Ayrancı gözaltına alınmıştı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ateş, ifadesi alındıktan sonra adliyeye getirildi.

"Örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ateş tutuklandı.

HDP İskenderun İlçe Örgütü, Ateş'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Ateş'in tutuklanmasını eleştiren HDP İlçe Eş Başkanı Nevzat Güzel, "Onların suçu savaşa karşı olmaktır. Biz bunu kınıyoruz. Savaşa karşı çıkmak suç değildir. Hiç bir anayasada bunun yeri yoktur" diye belirti.

SYKP Hatay İl Eş Başkanı Mehmet Çelik de, iktidarın barış, emek, eşitlik ve özgürlük mücadelesi verenleri baskı, gözaltı ve tutuklamalarla engelleyemeyeceğini söyleyerek operasyon ve gözaltılara tepki gösterdi. Çelik, "Barışı savunmak değil, savaş çığırtkanlığı yapmak suçtur" dedi.

Diğer gözaltılar

Aynı soruşturma kapsamında Arsuz ilçesinde gözaltına alınan SYKP Hatay İl Yöneticisi Belgin Ayrancı da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Ayrancı, alınan ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hatay kent merkezinde gözaltına alınan gazeteci Burcu Özkaya Günaydın da yine emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.