Eşyalarını almaya gelince çatışmanın ortasında kaldılar

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan ve yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle boşaltılan Kızıltepe’nin Şenyurt Köyü’nde eşyalarını almak için dönen bir aile çatışmanın ortasında kaldı. Sputnik Türkiye o anları görüntüledi.

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Şenyurt Köyü, geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle boşaltılmıştı. Kızıltepe’ye 14 km uzaklıkta, Suriye’nin Derbesiye kentine sıfır noktada bulunan yaklaşık 2 bin nüfusa sahip Şenyurt Köyü’nde ‘Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması ile çatışmalara sahne oldu. Köyde bulunan buğday filoları, sınırın öte tarafından gelen roket ve top mermileri ile adeta delik deşik olmuş vaziyette. Çatışmalar yoğunlaşınca köylüler evlerini terk ederek, Kızıltepe, Mardin ve çevre illerde yakınlarının yanına yerleşti. Bugün eşyalarını almak için köye gelen bir aileye Sputnik Türkiye muhabiri eşlik etti.

‘ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞINCA KIZILTEPE’YE KAÇTIK’

Kamyonetle boşaltılan köye giriş yapan aile, acelece evde bulunan bazı eşyaları kamyonete yüklemeye çalıştı. Evde ihtiyaçları olan eşyaları ve birkaç tavuğu almak için döndüklerini söyleyen aile bireylerinden Hıdır Bekler, Çarşamba günü köyde çok yoğun silah ve patlama sesleri geldiğini söyledi. “Çok korktuk” diyen Bekler “Çatışmalar yoğunlaşınca komşumuz bir minibüs getirdi. Birkaç ev minibüse binerek Kızıltepe’ye kaçtık. Çocuklar vardı, çok korkuyorlardı, ondan dolayı çıkmak zorunda kaldık. Birkaç silah sesi, patlama olsa tamam köyümüzü bırakmayız ama çok yoğun olunca çıkmak zorunda kaldık. Şuan köyde hiç kimse yok, biz de eşyaları alıp gideceğiz” dedi.

© AA / Barış Pınarı Harekatı 4. gününde: Rasulayn kent merkezi ele geçirildi

Yakınları ile birlikte, bir taraftan tavukları toplamaya çalışan bir taraftan da birkaç parça ev eşyası ve buğday çuvalını kamyonete taşıyan Metin Talas adlı vatandaş da “Hayvanlarımız ve eşyalarımız kaldı onları almaya geldik. Tavuklar var onları da alacağız. Ne götürürsek bizim için kardır” dedi.

SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Ailenin eşya taşıma işlemi sürerken köyde bir anda yoğun silah sesleri yükselmeye başladı. Silah seslerinin artmasıyla birlikte tedirgin olan aile, acelece toplayabildikleri eşyaları kamyonete yükledi. Aile, topladıkları birkaç parça eşya ile kamyonetle yoğun silah sesleri altında köyden ayrıldı.

Şenyurt Köyü ve sınıra yakın bulunan köyde birçok aile güvenlik nedeniyle Kızıltepe ve Mardin merkeze yerleşti.

Eşyalarını almaya gelince çatışmanın ortasında kaldılarhttps://t.co/hFFr4JmaOl pic.twitter.com/WBqvLOQxV7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 12, 2019

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