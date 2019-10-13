Dilipak: Hassas noktalardan birinde terör olayı yaşanabilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı bugünkü köşesinde yorumladı.
"Bölgenin tamamını ele geçirsek bile, bölgenin kontrolü kolay olmayacak" diyen Dilipak, şunları söyledi:
Dilipak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Kasım'daki görüşmesine değinen Dilipak, "Eğer 13 Kasım’da Erdoğan Trump’la konuşursa, sonrası için bir yol haritası ortaya koyacak olsalar bile, bunun özellikle ABD için seçim sürecinde, kendini başarılı olarak gösteren bir şova dönüştürüleceğini ve Türkiye’nin de planını gerçekleştirdiği için başarılı olduğu mesajı ile geçiştirilmek isteneceğini düşünenler var. Trump seçime gidiyor ve fanatik bir topluluk olan Evengeliklerin beklentilerine uygun bir mesaj vermesi gerekiyor" dedi.
Hassas noktalardan birinde terör eylemi olabileceğini ileri süren Dilipak, "Mesela DEAŞ üzerinden batıda birtakım ses getiren eylemler yaşanabilir ve bu gerekçe ile hedef ülke bölgede yeni bir operasyon başlatabilir” ifadesini kullandı.
Dilipak'ın 'Kibriti gözümüze çok yaklaştırırsak' başlıklı yazısının tamamını okumak için
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