İnfazda 'uyuşturucu' vetosu

AK Parti tarafından hazırlanan ikinci yargı paketinde son aşamaya gelindi. Partide yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu suçunun ceza infaz indirimi kapsamına alınıp alınmaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, "Uyuşturucuya ilişkin suçlara kesinlikle indirim yapılmayacak. Bu konu kapanmıştır" yanıtını verdi.

Hürriyet'in aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaza ilişkin düzenlemelerin içinde bulunduğu ikinci yargı paketinin tamamlanıp Meclis gündemine getirilmesini istedi.

Partide yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu suçunun ceza infaz indirimi kapsamına alınıp alınmaması da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruldu. Erdoğan, "Uyuşturucuya ilişkin suçlara kesinlikle indirim yapılmayacak. Bu konu kapanmıştır" dedi.

Mevcut düzenlemede verilen ceza süresinin üçte ikisi infaz ediliyor. Yapılacak düzenleme ile cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suç hariç olmak üzere mahkemelerce verilen ceza süresinin yarısı infaz edilecek.

Denetimli serbestlik uygulamasında da bazı değişiklikler yapılması planlanıyor. Halen 1 Temmuz 2016’dan önce işlenen suçlar için iki yıl, diğer suçlar için de bir yıl olan denetimli serbesti süresi, yeni sistemde alınan cezaya göre beşte bir oranında uygulanacak.

İYİ HAL ŞARTI

Mevcut uygulamada şartlı tahliyesine 1 yıl kala ‘iyi halli olma’ şartıyla gündeme gelen denetimli serbestlik uygulaması, bundan sonra infaz süresinin 4/5’ini tamamlayanlar için geçerli olacak. Buna göre 10 yıl ceza almış bir mahkûmun infaz süresi beş yıl, denetimli serbestlik süresi de bir yıl olacak. Söz konusu hükümlü 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanacak. Terör ve devlete karşı işlenen suçlardaki ceza infaz süresinin ise mevcut yasadaki şekli ile korunması bekleniyor.