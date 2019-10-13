Yıkılan minarenin yapımında malzemeden çalmışlar

Avcılar'da 5.8 büyüklüğünde yaşanan depremde minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin inşaatında eksik malzeme kullanıldığı ortaya çıktı. Hasarlı camilerin ve minarelerin yıkımında görev yapan uzmanlardan Yücel Özdemir, "Kopan yerde 8'lik demir var. Oysa en az 14-16'lık demir olması lazım" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde bazı camilerde hasar oluşması üzerine inceleme başlatıldı. Elde edilen sonuçlar, cami inşatlarında dahi malzemeden çalındığını ortaya koydu. Bu camilerden biri de Hacı Ahmet Tükenmez Camii.

26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde minaresi yıkılan cami, Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesinin ardından detayla çalışma yapılmak üzere 27 Eylül'de mühürlendi.

Halk TV'de yer alan habere göre İstanbul ve çevresinde çok sayıda cami ve minaresinin yıkımında görev yapan uzmanlardan Yücel Özden, denetim eksikliğine işaret etti.

"Bu minarelerin yapımında denetim olmamış. Kopan yerde 8'lik demir var, oysa en az 14-16’lık demir olması lazım. Bunun yanı sıra içinde birbirini tutacak merdivenler olması lazım. İçinde merdiven de yok. Rüzgar vurduğu zaman zayıf yerden kopar" diyen Özden, bu durumun sadece Avcılar’daki camiye özgü olmadığını söyledi.

Başka yerlerde hasarlı olduğu için yıktıkları camilerde de aynı durumla karşılaştıklarını vurgulayan Özden özellikle eski camilerin inşaat açısından sıkıntılı olduğunu anlattı.

Camideki onarım çalışması tamamlanırken, Avcılar Müftüsü Bekir Derin ise risk raporu olmadığını öne sürerek, caminin kısa sürede ibadete açılabileceğini ifade etti.