Özhaseki: Yerel Yönetimler Yasası, yılbaşına kadar TBBM'ye getirilecek

AK Parti Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısı 128 belediyenin katılımıyla Samsun’da yapıldı. Yerel Yönetimler Toplantılarının sonuncusu olan toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Mehmet Özhaseki, belediyelerin son durumu ve Meclis gündemine gelecek olan yeni yasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, “Yerel yönetimlerle ilgili AK Parti olarak hazırlığımızı yaptık. Ciddi bir yasa hazırlığımız var. Bu yasa içerisinde büyükşehir-ilçe belediye ilişkileri, yetki devirleri, Anadolu’daki büyükşehirlerin ve ilçelerin bütçelerinin geliştirilmesi, finansman desteği, sıkıntı olan, eskiden şikayet konusu olan belediye mevzuatında ne kadar mesele varsa hepsini uzunca süre yaptığımız çalışmalarla hazırladık. Önümüzdeki günlerde yılbaşına doğru Meclise' getireceğiz. Belediyeler bu yasan son derece mutlu olacaklar diye düşünüyorum” diye konuştu.

Toplantıya, 128 belediye başkanının katıldığına işaret eden Özhaseki, "Zor bir coğrafyadayız ve zor bir ülkeyiz. Bu zorluğumuz, gerek jeopolitik konumumuz gerekse inançlarımızdan kaynaklanıyor. Tarihten üstlendiğimiz misyondan da kaynaklanıyor. Toplantıda bütün belediye başkanı arkadaşlarımız taleplerini iletti. Talepler milyarlarca liralık taleplerdi. Sadece bir ilçemizin yol talebi bile 2 milyar liranın üzerindeydi" dedi.