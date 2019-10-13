Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen YPG'li sayısının toplam 525 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 525 oldu." ifadelerine yer verildi.