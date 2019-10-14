Destici: KKTC sözde cumhurbaşkanı acilen azledilmelidir

BBP Genel Başkanı Destici, Kuzey Kıbırs Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili özlerine tepki gösterdi.

Destici, yaptığı açıklamada "Hain ve kahpe sözlerin sahibi KKTC'nin sözde cumhurbaşkanının artık ne Türkiye, ne Türk milleti ne de Kıbrıs Türk halkı nezdinde bir itibarı ve meşruiyeti kalmamıştır. Bir an önce ya istifa etmeli ya da azledilmelidir" ifadelerini kullandı.

Akıncı, dün "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" açıklamasında bulunmuştu.