Yasin Aktay: Rejimin, Türkiye’nin sıcak operasyon bölgesine girmeye kalkışması çatışma riski doğurur

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay, şu ifadeleri kullandı:

- Suriye Ordusunun PYD ile anlaşması Türkiye’nin teröre karşı başlattığı operasyonu durdurmayacaktır. Türkiye bu operasyona bir gecede karar vermiş değildir.

- Yıllardır Türkiye’ye karşı tehdit üreten oluşumun tam Türkiye operasyon yaptığı esnada rejimle anlaşması, bu tehdidin bizzat rejim tarafından da desteklendiğini gösterir. Türkiye bu esnada bu tür basit oyunlara kanıp kendini savunma hakkından kaynaklanan operasyonu durdurmaz.

- Türkiye’nin sıcak operasyon bölgesine rejimin terör örgütünü korur gibi girmeye kalkışması çatışma riski doğurur. Bu durum Türkiye'nin şu anki operasyon bölgesi için söz konusudur.

- Münbiç’te ise durum farklı. Orada hala ABD’nin kontrolü var orada rejimin kontrolü zaten kaybolmuş durumda. Suriye rejimi Münbiç'e tekrar PYD ile değil ancak ABD ile anlaşarak veya çatışarak girebilir. Bunu göze alabilir mi? Göreceğiz.

Sputnik ve Aljazeera’ya yaptığım açıklamaların özeti ve doğru ifadesi:

1. Suriye Ordusunun PYD ile anlaşması Türkiye’nin teröre karşı başlattığı operasyonu durdurmayacaktır. Türkiye bu operasyona bir gecede karar vermiş değildir. pic.twitter.com/bY59vhUzKr — Yasin Aktay (@yaktay) October 13, 2019

​NE OLMUŞTU?

Suriye Devlet Ajansı SANA'nın haberine göre Suriye hükümet birliklerinin, TSK ile müttefik güçlerinin harekata devam ettiği Suriye'nin kuzeyine hareket etmeye başladığı öne sürülmüştü.

Ajans, "Suriye ordusu birlikleri, 'Türk askerlerine karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı" ifadelerini kullanmıştı. Daha önce Şam yönetimine yakın El Mayadin televizyonu, kendi kaynaklarına dayanarak Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Kobani'ye gireceğini ileri sürmüştü.