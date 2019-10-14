Ahmet Hakan'dan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na: Denktaş yaşasaydı 'İzansız Mustafa, idraksiz Mustafa' derdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" açıklamasını eleştirdi ve Rauf Denktaş'ın eğer yaşasaydı kendisine "İzansız Mustafa... İdraksiz Mustafa... İyi ki ölmüşüm de seni görmemişim Mustafa" diyeceğini öne sürdü.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Türkiye'nin barış Pınarı Harekatı için "Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" açıklamasına tepki gösterdi.

Hakan, Kuzey Kıbrıs'ın ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 'yaşasaydı bu ifadelere tepki göstereceğini' iddia etti.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Kıbrıs Türklerinin efsane lideri Rauf Denktaş yaşasaydı...

Mustafa Akıncı’ya şunları söylerdi:

- Mustafa! Kendine gel!

- 1974’te Rumlar bizi katlederken... Biz Türkiye’ye 'Sakın gelmeyin! Diyalog isteriz, diplomasi isteriz' falan mı dedik?

- Ayşe niye tatile çıkmıştı Mustafa?

- Diyaloğun ve diplomasinin paçavra kadar değeri kalmadığı için çıkmamış mıydı?

- Diyalog ve diplomasi barışı sağlamıyorsa... Ne yapılacak Mustafa?

- Oldubittilere gülücükler mi atılacak? Terör devletine selam mı durulacak?

- Ne yapsın Türkiye Mustafa? Sınırında emperyalist kuklası PKK devletine gülücük mü atsın?

- Diyalog ve diplomasiyle olmuyorsa... Neyle olacak Mustafa?

- İzansız Mustafa... İdraksiz Mustafa... İyi ki ölmüşüm de seni görmemişim Mustafa!"

Hakan ayrıca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da operasyonla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Hakan, Feyzioğlu'nun açıklamalarının Türkiye hakkında 'sivilleri öldürüyorlar' iddialarını güçlendireceğini iddia etti:

© İHA / Feyzioğlu: Sivilleri kalkan yapıyorlarsa saldırıya uğrayan devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değil

Böyle diyor Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu...

Sivillere yönelik bir saldırı falan söz konusu değilken bile...

'Türkiye sivilleri öldürüyor' iftirasının atıldığı şu ortamda...

Bu cümlelerinin kesilip biçileceğini, istismar edileceğini, 'Sivil katliamına cevaz veriyor' diye yorumlanacağını...

Hesaba katmalıydı Metin Feyzioğlu..."