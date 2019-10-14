Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan Kalın, “Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, Barış Pınarı Harekâtı’nın başarısı karşısında panik halinde ‘operasyonu durdurun’ çağrıları yapıyor, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok” dedi.

Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, #BarisPinariHarekati’nin başarısı karşısında panik halinde “operasyonu durdurun” çağrıları yapıyor, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor.

Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 14, 2019

​ABD’nin Suriye’den çekilme kararına en şiddetli muhalefeti gösteren isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere yönelik zalim saldırısı için hesap verme günü yaklaşıyor. Kongre'de İran yaptırımlarından bu yana en ciddi etkiyi yaratacak yaptırımların uygulanması için Başkan'la birlikte yapılan çalışmalara liderlik ediyorum" demişti.