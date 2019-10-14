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12:12 14 Ekim 2019
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    Bahçeli'den 21 gün sonra ilk görüntü

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
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    Geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığından sonra bir süre dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 gün aranın ardından geldiği genel merkezde partililerce karşılandı. Her zaman kameralar karşısına sakalsız çıkan Bahçeli'nin yeni imajı dikkat çekti.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süre istirahat etmesinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başladı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.
    © AA / Emin Sansar
    Devlet Bahçeli pazartesi günü mesaisine başlayacak
    MHP lideri, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edildikten sonra bir süre evinde dinledi. 

    21 günlük aranın ardından MHP'deki mesaisine başlamak için makam aracıyla genel merkeze gelen ve camı açarak 'bozkurt' işareti yapan Bahçeli'yi, çok sayıda partili 'Hareketin Lideri Devlet Bahçeli' sloganıyla karşıladı.

    Her zaman kısa saçlı ve sakalsız olarak basının karşısına çıkan MHP liderinin görüntüsü dikkat çekti.

    Bahçeli, makamına geçerken bina içindeki balkondan partilileri selamladı.

    'MHP MUARIZI SIRTLANLARA KAHROLACAKLARI BİR HABER VERMEK İSTİYORUZ'

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin mesaisine başlamasına dair yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın, "MHP Liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Devlet Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır" dedi.

    © DHA /
    MHP'li Yalçın: Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair iddialar asılsız
    "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin geçen ay ortalarında Ankara’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, FETÖ’den ilham alan entrika tiryakileri derhal durumdan yararlanmak üzere sinsi planlarını devreye sokmuştur. FETÖ’nün kaçak militanları vasıtasıyla sosyal medyadan Türkiye aleyhinde sürdürülen algı operasyonları, MHP’ye ve onun saygın liderinin varlığına yönelmiştir. Sayın Devlet Bahçeli’nin hastalığı iyileşmeye yüz tutmuş ve bu hususta partimizce defalarca açıklama yapılmış olmasına rağmen malum çevreler, FETÖ fitnesinin ateşini sürekli harlayarak medya ve siyaset kurumlarının gündemini kaynatmayı sürdürmüşlerdir. Hastalık, hayat döngüsü içinde her insanın yaşayabileceği olağan bir imtihanken; neden MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin hastalığı 40 derecelik ateş gibi gündemin hararetini yükseltmek için kullanılmak istenmektedir?

    MHP Liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Devlet Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır. Çünkü FETÖ akrebinin başının ezilmesi için milletçe dayanışmayı teşvik eden Sayın Devlet Bahçeli’nin gösterdiği celadet, herkese örnek olmuştur. Çünkü Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket’in; varlığımıza mukaddesatımıza ve birliğimize yönelen bedhahların önünde en aşılmaz engel olduğu anlaşılmıştır. FETÖ’cüler ve PKK başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle elebaşları yeisle öğrenmişlerdir ki MHP, egemenlik azim ve iradesinin sembolü, toplumda direniş azminin kalesidir. Milletimize has yüksek insani değerler siyaset kurumunda MHP ve onun saygın lideri eliyle yaşadığı sürece, bütünlüğümüze ve bekamıza dönük bütün saldırıların püskürtüleceği tecrübe edilmiştir.

    'DEVLET BAHÇELİ DEMEK YENİLMEZ AZİM VE SARSILMAZ İRADE DEMEKTİR'

    MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli; siyasette kültürel ve geleneksel değerlerimizin mümtaz bir temsilcisi; yüksek ahlak, fazilet ve metanet timsalidir. Devlet Bahçeli demek, politikada seviye ve istikrar demektir. Devlet Bahçeli demek, ilim ve irfan demektir. Devlet Bahçeli demek; kararlılık, yenilmez azim ve sarsılmaz irade demektir. Devlet Bahçeli demek, itidal ve itimat demektir. Devlet Bahçeli demek; milletini karşılıksız ve derin bir aşkla sevmek, onun mevcudiyetine yönelen bütün tehlike ve tehditleri sinesinde eritmek demektir.

    © AA /
    Posta yazarı Işık: Sağlık Bakanı Koca 'Bahçeli bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir' dedi
    Türk milliyetçiliği davasının aynı zamanda yüksek ahlak ve karakterli nesiller yetiştirme mücadelesi olduğunu, devletimizin ancak bu sayede ayakta kalabileceğini, milletimizin bekasının bu sayede korunabileceğini unutanlarsa aramızda tutunamayıp sapır sapır dökülmüşlerdir. Sayın Devlet Bahçeli’nin temposuna ayak uyduramayan gevşekler ve onun liderliğinde düşük karakterleri yüzünden kuru fasulye kabuğu gibi su yüzüne çıkan edep düşkünleri, birer birer Hareketimizden ayıklanmıştır. Fısk, fücur ve tefrika erbabının Sayın Devlet Bahçeli’nin hastalığı meselesini alçakça deşelemekten muratları, MHP kalesini komutansız bırakarak düşürmektir.

    Bu sebepledir ki FETÖ’cü akreplerle fırsatçı politika sırtlanları sırt sırta vermiş, Türk milletini büyük kılan ne kadar değer varsa unutturarak ülkemizi menfaatçılık ve makyavelizmin hâkim olduğu bir kargaşa iklimine sürükleme derdine düşmüşlerdir. Akreplerle sırtlanlar iki temel noktadan hareket ederek yeniden yıkım peşinde koşmaya başlamıştır:

    - Birincisi; Devlet Bahçelisiz bir MHP ve siyaset inşası,

    - İkincisi; ailevi değerlerimizi siyaset kurumunda yaşatan, 'baba, ata ve reis hükmündeki lidere sadakat, saygı ve itibar' gibi güzide geleneklerin yerle bir edilmesi suretiyle Devlet Bahçeli’nin toplumda ve milliyetçi camiadaki saygınlığının bitirilmesi.

    MHP’nin diğer siyasi muarızları ve rakipleri de algı operasyonlarıyla Sayın Genel Başkanımız ve partimiz aleyhinde kamuoyunda soru işaretleri bırakmaya çalışan sırtlanlara iğrenç bir çıkarcılıkla malzeme vermekte, rezil dedikodulardan yararlanmayı kâr bellemektedir. Politika kulvarına ve medyaya FETÖ militanları tarafından serpilmiş entrika yemlerinin ardından giden bilumum MHP muarızı sırtlanlara; üzülecekleri, kahrolacakları bir haber vermek istiyoruz: Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tedavisi tamamlanmış ve an itibarıyla Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır."

    Etiketler:
    Ankara, Sakal, Bozkurt, MHP, Devlet Bahçeli
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