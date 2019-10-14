Erdoğan: Kobani'de Rusya'nın da yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor, Münbiç'te kararımızı uygulama aşamasındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Menbiç'e Türkiye'nin değil 'asıl sahibi Araplar ve aşiretlerin' gireceğini belirten Erdoğan, "Biz onların güvenliğini sağlama niyetindeyiz" diye konuştu.
Erdoğan, Rusya’nın Kobani ile ilgili olumlu bir yaklaşımı olduğunu belirterek, "Münbiç’te biz verdiğimiz kararı uyguluyoruz. ABD ile mutabakatımızda, 90 gün içinde Münbiç terörden temizlenecekti, sene bitti ancak Münbiç boşalmadı” ifadesini kullandı.
Zirvede Barış Pınarı Harekatı hakkında kapsamlı bilgi vereceklerini ifade eden Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar vesilesidir.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nında basın toplantısı düzenliyor https://t.co/KrvkF0yFpY— AA Canlı (@AACanli) 14 октября 2019 г.
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(Suriye ordusu ve YPG anlaştı iddiası) Birçok dedikodu var. Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız.© Sputnik / Mikhail Alaeddin
- (Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası) Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına kör kalmaları anlaşılır gibi değil. Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.
'AMERİKA VE RUSYA İLE OLAN GÖRÜŞMELERİ ARKADAŞLARIMIZ SÜRDÜRÜYOR'
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- Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar.
- Şu anda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştı.
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