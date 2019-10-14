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12:12 14 Ekim 2019
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    Erdoğan: Kobani'de Rusya'nın da yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor, Münbiç'te kararımızı uygulama aşamasındayız

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (159)
    13024
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye yönetimi ve YPG arasında anlaşma yapıldığına dair iddialarla ilgili, ''Birçok dedikodu var. Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız'' dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Suriye ordusu
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    'Suriye ordusu 48 saat içinde Menbiç ve Kobani'ye girecek'
    Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'ye gideceğini söyleyen Erdoğan, "Türk Konseyi 7. Zirvesi pek çok açıdan tarihe kayıt düşecektir" dedi.

    Menbiç'e Türkiye'nin değil 'asıl sahibi Araplar ve aşiretlerin' gireceğini belirten Erdoğan, "Biz onların güvenliğini sağlama niyetindeyiz" diye konuştu.

    Erdoğan, Rusya’nın Kobani ile ilgili olumlu bir yaklaşımı olduğunu belirterek, "Münbiç’te biz verdiğimiz kararı uyguluyoruz. ABD ile mutabakatımızda, 90 gün içinde Münbiç terörden temizlenecekti, sene bitti ancak Münbiç boşalmadı” ifadesini kullandı.

    Zirvede Barış Pınarı Harekatı hakkında kapsamlı bilgi vereceklerini ifade eden Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar vesilesidir.

    • Suriye ordusu, Dera’da Ürdün sınırında
      © Sputnik / Mikhail Alaeddin
      Suriye devlet haber ajansı: Suriye ordusu, Türk saldırısına karşı koymak üzere kuzeye hareket etmeye başladı
      (Suriye ordusu ve YPG anlaştı iddiası) Birçok dedikodu var. Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız.

    • (Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası) Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına kör kalmaları anlaşılır gibi değil. Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.

    'AMERİKA VE RUSYA İLE OLAN GÖRÜŞMELERİ ARKADAŞLARIMIZ SÜRDÜRÜYOR'

    • NATO Genel Sekreteri İstanbul'da: Terörizme karşı ayrım gözetmeden mücadele ediyoruz
      NATO Genel Sekreteri ziyaretimize geldi. Gayet güzel açıklamalar yaptı. Onun duruşu çok farklı. Üye ülkelerin bazılarının duruşu çok farklı. Biz bu noktada dik duracağız. Özellikle teröre ve teröristlere karşı. Bizim Kürtlerle bölgede savaşmak diye bir şey yok. Terör örgütü ile savaş olmaz, mücadele olur. Savaş devletler arasında olur. Amerika ve Rusya ile olan görüşmeleri arkadaşlarımız sürdürüyor.

    • Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar.
    • Şu anda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştı.
    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (159)
    Etiketler:
    Jens Stoltenberg, NATO, Barış Pınarı Harekatı, Azerbaycan, Suriye, Menbiç, Kobani, Rusya, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan
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