Erdoğan: Kobani'de Rusya'nın da yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor, Münbiç'te kararımızı uygulama aşamasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye yönetimi ve YPG arasında anlaşma yapıldığına dair iddialarla ilgili, ''Birçok dedikodu var. Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Bakü'ye gideceğini söyleyen Erdoğan, "Türk Konseyi 7. Zirvesi pek çok açıdan tarihe kayıt düşecektir" dedi.

Menbiç'e Türkiye'nin değil 'asıl sahibi Araplar ve aşiretlerin' gireceğini belirten Erdoğan, "Biz onların güvenliğini sağlama niyetindeyiz" diye konuştu.

Erdoğan, Rusya’nın Kobani ile ilgili olumlu bir yaklaşımı olduğunu belirterek, "Münbiç’te biz verdiğimiz kararı uyguluyoruz. ABD ile mutabakatımızda, 90 gün içinde Münbiç terörden temizlenecekti, sene bitti ancak Münbiç boşalmadı” ifadesini kullandı.

Zirvede Barış Pınarı Harekatı hakkında kapsamlı bilgi vereceklerini ifade eden Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar vesilesidir.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Suriye devlet haber ajansı: Suriye ordusu, Türk saldırısına karşı koymak üzere kuzeye hareket etmeye başladı

(Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası) Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına kör kalmaları anlaşılır gibi değil. Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.

'AMERİKA VE RUSYA İLE OLAN GÖRÜŞMELERİ ARKADAŞLARIMIZ SÜRDÜRÜYOR'