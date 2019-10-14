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13:43 14 Ekim 2019
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    Vize

    Türkiye, düzensiz göçle mücadele için vize politikasını değiştirmeye hazırlanıyor

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    Türkiye
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    Türkiye, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde bazı ülkelere yönelik vize politikasını değiştirmeye, özellikle Afrika ülkelerinin vatandaşlarına parmak izi alarak vize vermeye hazırlanıyor.

    Başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili çalışmalarını sürdüren Türkiye bir yandan da düzensiz göçe karşı önlemlerini artırmaya çalışıyor. Bu çerçevede sınır güvenliğini artıran Türkiye, düzensiz göçmenleri kendi ülkelerine geri gönderebilmek için de görüşmelerini sürdürüyor.

    Göçmen
    © REUTERS / Yannis Behrakis
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    Sputnik'in yetkililerden edindiği bilgiye göre, son yıllarda yakalanan düzensiz göçmenlerin büyük bölümünü Afganlar ile Pakistanlılar oluşturuyor. Bunların yüzde 99’unun üzerinde ise pasaport, kimlik ve benzeri türden hiçbir belge bulunmuyor.

    Birçok düzensiz göçmen Türkiye’ye gelirken bu tür bir belge varsa da kaçakçıların tavsiyeleri doğrultusunda imha ediyor. Düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ise kimliklerinin ve ülkelerinin belirlenmesi çalışmaları nedeniyle uzun sürüyor.

    Düzensiz göçmenlerin bazı ülkelere gönderilmesinin ise hem hiçbir belgelerinin olmaması hem de başka nedenlerle neredeyse imkansız olduğunu ifade eden yetkililer, "Mesele bazı Afrika ülkeleri. Afrikalıların tamamı neredeyse Orta Afrika Cumhuriyeti’nden olduklarını söylüyorlar. Neden; çünkü Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Türkiye’de konsolosluğu yok. Bu da geri göndermeyi imkansız hale getiriyor" diye konuştular.

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    Yetkililerin verdiği bilgiye göre Türkiye, düzensiz göçe karşı başta Afrika ülkeleri olmak üzere problem yaşanan ülkelere yönelik vize politikasını değiştirmeye hazırlanıyor.

    Kerkük-Havice-göç
    © AA / Ali Mukarrem Garip
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    Yetkililer, Türkiye’nin Cezayir’den başlayarak Afrika ülkelerine vize verilirken parmak izi de alınacağını, böylece yakalanan bir yabancının hangi ülkeden vize aldığının belirlenebileceğini ifade ettiler.

    Şu an Afrikalıların sayısının çok olmadığını vurgulayan yetkililer, "Çok yüksek değil ama sürekli sahayı izleyip artık yükselen tehditlere karşı bir şeyler yapma arayışındayız" diye konuştular.

    Yetkililer, bazı ülkelere yönelik de vize muafiyetinin sınırlarının daraltılması, örneğin 15-45 yaş grubundakilere vize getirilmesi gibi önerilerin de masada olduğunu kaydettiler.

    Etiketler:
    Afrika, Pakistan, Afganistan, Vize, Göç, Suriyeliler, Türkiye
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