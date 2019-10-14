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13:43 14 Ekim 2019
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    Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Mısırlı: 7'den 77'ye kefenimizi giymiş devletimizin emrini bekliyoruz

    © AA / Sinan Özmüş
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (163)
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    Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Yardımcısı Şükrü Mısırlı, Suriye'nin kuzeydoğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili "7'den 77'ye tüm vatandaşlar, kefenimizi giymiş hazır olarak ordumuzun, devletimizin emrini bekliyoruz. Sınır boyları bize mezar olsa dahi o sıcak yataklarda yatmayacağız" dedi.

    Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Mısırlı ile birlik binasında basın toplantısı düzenledi.

    © AA / Eşber Ayaydın
    Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün: Tel Abyad ilçe merkezi TSK kontrolünde
    Bahar, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından harekata destek olmak amacıyla Akçakale'ye 2 bin 23 Türk bayrağı götürdüklerini söyledi. Bayrakların bir kısmını yöre halkına dağıttıklarını dile getiren Bahar, bir kısmının da Tel Abyad sokaklarına asıldığını belirtti.

    Belediye Başkan Yardımcısı Mısırlı, kahraman Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı ile Akçakale, Tel Abyad, Ceylanpınar, Resulayn, Suruç ve Ayn El Arap'ta bir destan yazdığını söyledi. 

    Devletin tüm gücüyle sınır hattındaki sivil halka yetiştiğini, onların ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Mısırlı, şöyle devam etti:

    "Burada özel sektörün ve bütün ulusun bir dayanışma örneği göstererek gönül köprüsü kurması gerektiğini inanıyoruz. İlk adımı Antalya, Yörük çocukları attı. Antalya'dan Akçakale'ye, Ceylanpınar'a, Suruç'a bir gönül köprüsü kurdular. Bayraklarla başladı. Türk milletinin bir hasleti var, böyle günlerde milli dayanışma örneği gösteriyor. Dolayısıyla, yurdun dört bir yanından oraya gönül köprüsü kurulacağına inanıyoruz. İlk adımı Antalya attı. BAİB Başkanı Hakkı Bahar'ın destekleriyle burada bir yardım kampanyası başladı." 

    'SINIR BOYLARI BİZE MEZAR OLSA DAHİ O SICAK YATAKLARDA YATMAYACAĞIZ'

    Emre Belözoğlu
    © AA /
    Emre Belözoğlu: Her Türk vatandaşının Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemesi gerekiyor
    Türk ordusunun barış ve huzur getirmek için harekatı düzenlediğini ifade eden Mısırlı, harekatın tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Akçakale Belediyesi olarak işin koordinasyon merkezinde olduklarını aktaran Mısırlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Muzaffer olduklarına inanıyoruz. Arap'ı, Kürt'ü, Türk'üyle bütün bölge insanlarının barış içinde yaşamaları için mücadele ediyorlar. Bu noktada özellikle harekatın merkezi olan Akçakale'de bütün vatandaşlarımız devletimizin, ordumuzun yanında. Belediye olarak da tüm insan kaynakları ve iş makinelerimizle ordumuzun hizmetindeyiz. 7'den 77'ye tüm vatandaşlar, kefenimizi giymiş hazır olarak ordumuzun, devletimizin emrini bekliyoruz. Sınır boyları bize mezar olsa dahi o sıcak yataklarda yatmayacağız."

    Mısırlı, harekatın başladığı günden bu yana tüm Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç'un ayakta olduğunu kaydetti. Buradaki vatandaşlara yurdun dört bir yanından şefkat kolları uzanacağını dile getiren Mısırlı, gönül köprüsü kurularak gereken desteğin verileceğine inandıklarını bildirdi.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (163)
    Etiketler:
    Resulayn, Suruç, Tel Abyad, Hakkı Bahar, Ceylanpınar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Şükrü Mısırlı, Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Şanlıurfa
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