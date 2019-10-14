Zeynepbank davasında yeni detaylar: Albayı da dolandırmış

Kendisini 'bankacı' olarak tanıtıp birçok kişiden 'yüksek kar' vaadiyle para alıp dolandırdığı suçlamalarıyla gündeme gelen 'Zeynepbank' lakaplı Zeynep Özkara'nın, yanında çalıştığı kuaförün müşterisinin parasını hesabına geçirdiği için yargılandığı da ortaya çıktı.
ZARARIM ÖDENDİ, VAZGEÇTİM
Duruşmada Özkara kendisini 'bankacı' olarak tanıtıp aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi. Savunmasında ise "Müşteki Didem Özcan'ın yanında çalışan Ayşenur Yılmaz kendi hesabında haciz olduğunu belirterek benim hesabımı kullanmayı rica etti. Ben de kabul ettim" dedi.
Ayşenur Yılmaz bu iddiayı yalandı. İş yerinin sahibi Özcan ise "Zararım ödenmiştir, şikayetimden vazgeçtim" dedi. Duruşma kasım ayına ertelendi.
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