Tüketiciye at ve domuz eti yediren firmalar açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan firmaları ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok ilde domuz ve at eti yedirildiğini gözler önüne serdi. Sucuk, kavurma, et döner, tavuk döner, sosis, salam, kıyma ürünlerinde at eti, kanatlı hayvan eti ve domuz etine rastlanıldığı bildirildi.

Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler tek tek açıklandı.

Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu.

Manisa'daki bir dinlenme tesislerinin 'dana etli orman kebabında' ve Tekirdağ'da 'köfte harcı' satan bir dükkanda domuz eti bulundu. Kocaeli'de Gurme isimli markanın Macar Salam Hamur Harcı'ndan domuz eti çıkarken, kangal fermente sucuktan da domuz eti çıktı.

BirGün gazetesinin aktardığı habere göre, domuz eti yediren firmalar şöyle:

DOMUZ ETİ YEDİREN FİRMALAR

Almila Cafe - Meral AKBAŞOĞLU/ Cumhuriyet Mahallesi M. Ülgen Sokak No:27/B Kuşadası/Aydın

Çorbacı Yiğit Ege Dinlenme Tesisleri - Harika ULUK/ Örnekköy Mahallesi Örnekköy Sokak No:201 Alaşehir/Manisa

En-Sel Gıda Maddeleri Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti./ Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:53 Çorlu/Tekirdağ

Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/Kocaeli

AT ETİ ÇIKAN FİRMALAR

Arslanbey Et ve Et Mamulleri/ Süleymanpaşa/Tekirdağ

Kanbal Et ve Et Ürünleri/ Tarsus/Mersin

Harun Market - Nubar NARMANOĞLU/ Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi No:21 Pendik/İstanbul

Yüksel Et Market - Hasan TEK/ Atatürk Mahallesi 30196 Sokak No:1/B Mezitli/Mersin

Ağa Türk Mutfağı - Emin KAÇAR/ Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi No:23 Fatih/İstanbul

Bereket Ciğer - İsa UMUTLU/ Şahintepe Mahallesi Barış Manço Caddesi No:2/B Sarıçam/Adana

Derya Kebap ve Lahmacun Salonu - Erol DOĞAN/ Yüzüncüyıl Mahallesi Galip Avşaroğlu Bulvarı No:165 Çukurova/Adana

Erol KAYA/ Yeşiloba Mahallesi 46009 Sokak Metal Sanayi 3. Blok No:20 Seyhan/Adana

Ferah Kebap ve Lahmacun Salonu Fahri GÖZÜSÜRMELİOĞLU/ Belediye Evleri Mahallesi 84051 Sokak No:49/A Çukurova/Adana

Görşah Yemekçilik Gıda, Tem.Tur. Pet. Hayv. San. ve Tic. Ltd.Şti./ Mithatpaşa Mahallesi Çiftçiler Caddesi No:22 Akdeniz/Mersin

Gülpi Pide-Kebap-Lahmacun - Mustafa MAAŞOĞLU/ Güzelyalı Mahallesi S. Demirel Bulvarı Göker Apt. No:1/B Çukurova/Adana

İmirler Kebap ve Döner - Tuğba İMİR/ Esentepe Mahallesi Kozan Bulvarı No:29/C Sarıçam/Adana

Öncü Kebap, Lahmacun ve Pide Salonu - Ümit SÜER/ Belediye Evleri Mahallesi 84165 Sokak No:7/A Çukurova/Adana

Uğur Market - Ramazan SÜER/ Belediye Evleri Mahallesi 84165 Sokak No:16/A Çukurova/Adana

Ustam Kebap ve Lahmacun Salonu - Şehmus İŞLER/ Toros Mahallesi Mavi Bulvar 78019 Sokak Özler Apt. No:1 Çukurova/Adana

Vahyettin ŞEREN/ Bahçelievler Mahallesi 1305 Sokak No: 18 Yüreğir/Adana

Yörem Et Tanzim - İsmet ARGARUN/ Hz. Ömer Çarşısı No:9/Ağrı

TEK TIRNAKLI ET TESPİT EDİLEN FİRMALAR