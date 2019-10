Tüketiciye at ve domuz eti yediren firmalar açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan firmaları ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok ilde domuz ve at eti yedirildiğini gözler önüne serdi. Sucuk, kavurma, et döner, tavuk döner, sosis, salam, kıyma ürünlerinde at eti, kanatlı hayvan eti ve domuz etine rastlanıldığı bildirildi.