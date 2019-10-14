Otogaza zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam geliyor.
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Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 3.71 liradan 3.77 liraya, Ankara'da 3.82 liradan 3.88 liraya, İzmir'de ise 3.74 liradan 3.80 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı— EPGİS (@trepgis) October 14, 2019
15/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
LPG Otogaz’da 6 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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